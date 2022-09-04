Полиция Британии готовится к массовым беспорядкам из-за энергетического кризиса, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Полицейские готовятся к росту преступности, массовым нарушениям общественного порядка и даже коррупции в своих рядах. В настоящее время начальники полиции занимаются планированием на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с последствиями, которые могут возникнуть в результате финансовых затруднений миллионов домохозяйств.

В полиции сильно обеспокоены тем, что экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту "определенных видов преступлений".

К ним относятся массовые беспорядки, кражи в магазинах, кражи со взломом и угон транспортных средств, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления, которые основаны на использовании финансовой уязвимости.