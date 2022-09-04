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Полиция Британии готовится к массовым беспорядкам из-за энергетического кризиса, - СМИ

Фото: полиция Британии готовится к массовым беспорядкам из-за энергетического кризиса (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Великобритании разрабатывает экстренные меры реагирования и готовится к нарушениям правопорядка зимой из-за подорожания энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Полицейские готовятся к росту преступности, массовым нарушениям общественного порядка и даже коррупции в своих рядах. В настоящее время начальники полиции занимаются планированием на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с последствиями, которые могут возникнуть в результате финансовых затруднений миллионов домохозяйств.

В полиции сильно обеспокоены тем, что экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту "определенных видов преступлений".

К ним относятся массовые беспорядки, кражи в магазинах, кражи со взломом и угон транспортных средств, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления, которые основаны на использовании финансовой уязвимости.

Ранее стало известно, что в Британии 60% заводов могут закрыться при подорожании электричества. С таким заявлением выступили в федерации британских производителей MakeUK.

Напомним, что стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро. Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку 1000 евро за МВт-ч.

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