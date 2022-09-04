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Поліція Британії готується до масових заворушень через енергетичну кризу, - ЗМІ

Фото: поліція Британії готується до масових заворушень через енергетичну кризу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Великобританії розробляє екстрені заходи реагування і готується до порушень правопорядку взимку через подорожчання енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Поліцейські готуються до зростання злочинності, масових порушень громадського порядку і навіть корупції в своїх рядах. В цей час начальники поліції займаються плануванням на випадок непередбачених обставин, щоб впоратися з наслідками, які можуть виникнути в результаті фінансових труднощів мільйонів домогосподарств.

У поліції сильно стурбовані тим, що економічні потрясіння і фінансова нестабільність можуть призвести до зростання "певних видів злочинів".

До них відносяться масові заворушення, крадіжки в магазинах, крадіжки зі зломом і викрадення транспортних засобів, онлайн-шахрайство і шантаж, а також злочини, які засновані на використанні фінансової вразливості.

Нагадаємо, що у Британії 60% заводів можуть закритися при подорожчанні електрики. З такою заявою виступили у Федерації британських виробників MakeUK.

Раніше стало відомо, що вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро. Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за МВт-год.

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