Поліція Британії готується до масових заворушень через енергетичну кризу, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Поліцейські готуються до зростання злочинності, масових порушень громадського порядку і навіть корупції в своїх рядах. В цей час начальники поліції займаються плануванням на випадок непередбачених обставин, щоб впоратися з наслідками, які можуть виникнути в результаті фінансових труднощів мільйонів домогосподарств.

У поліції сильно стурбовані тим, що економічні потрясіння і фінансова нестабільність можуть призвести до зростання "певних видів злочинів".

До них відносяться масові заворушення, крадіжки в магазинах, крадіжки зі зломом і викрадення транспортних засобів, онлайн-шахрайство і шантаж, а також злочини, які засновані на використанні фінансової вразливості.