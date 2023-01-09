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Поліція Бразилії звільнила будівлю парламенту від протестувальників: десятки затриманих

Фото: поліція Бразилії звільнила будівлю парламенту від протестувальників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бразильські правоохоронні органи звільнили будівлю парламенту від протестувальників, які раніше увірвалися до установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що за різними даними під час придушення заворушень було затримано від 30 до 100 протестувальників.

Перед цим президент Бразилії Лула да Сілва підписав указ про федеральне втручання у столичний округ для стримування порушень громадського порядку. Управління місцевими органами громадської безпеки передано федеральній владі. Глава держави назвав прихильників екс-президента Жаїра Болсонару, який програв на виборах і увірвалися в будівлі Конгресу, Верховного суду і резиденцію президента, фашистами та фанатиками.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонараувірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

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Бразилия