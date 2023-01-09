Поліція Бразилії звільнила будівлю парламенту від протестувальників: десятки затриманих

Бразильські правоохоронні органи звільнили будівлю парламенту від протестувальників, які раніше увірвалися до установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo .

Повідомляється, що за різними даними під час придушення заворушень було затримано від 30 до 100 протестувальників.

Перед цим президент Бразилії Лула да Сілва підписав указ про федеральне втручання у столичний округ для стримування порушень громадського порядку. Управління місцевими органами громадської безпеки передано федеральній владі. Глава держави назвав прихильників екс-президента Жаїра Болсонару, який програв на виборах і увірвалися в будівлі Конгресу, Верховного суду і резиденцію президента, фашистами та фанатиками.