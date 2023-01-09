Полиция Бразилии освободила здание парламента от протестующих: десятки задержанных

Бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих, которые ранее ворвались в учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo .

Сообщается, что по разным сведениям в ходе подавления беспорядков было задержано от 30 до 100 протестующих.

Перед этим президент Бразилии Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ для сдерживания нарушений общественного порядка. Управление местными органами общественной безопасности переданы федеральным властям. Глава государства назвал сторонников проигравшего на выборах экс-президента Жаира Болсонару, которые ворвались в здания Конгресса, Верховного суда и резиденцию президента, фашистами и фанатиками.