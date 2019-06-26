Полиция до 14 июля возьмет под охрану все избирательные участки

Председатель координационного штаба Министерства внутренних дел Иван Стойко заявил, что до 14 июля все помещения избирательных участков будут взяты под охрану полиции для обеспечения безопасности во время выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу МВД.

Как сообщил Стойко, сейчас МВД фиксирует рост сообщений о нарушениях избирательного законодательства. С начала избирательной кампании правоохранители получили 691 заявку и сообщение о нарушениях, из них 154 - зарегистрированы вчера, 25 июня.

Отмечается, что с 10 июня по 5 июля во всех регионах Украины состоятся тактические учения подразделений МВД для обеспечения безопасности во время проведения парламентских выборов. Также полиция возьмет под охрану помещения всех избирательных участков.

"До 14 июля полицейские возьмут под охрану помещения избирательных комиссий", - добавил Стойко.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ведомство перейдет на усиленный режим работы в период проведения внеочередных парламентских выборов. С 15 по 28 июля 2019 году личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы.