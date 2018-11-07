В полиции заявили, что расследуют слежку за активистом Стерненко

Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)

Сведения о досудебном расследовании внесены в ЕРДР

Полиция Одесской области начала досудебное следствие по факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко о незаконной слежке за ним и нарушении неприкосновенности его частной жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка в Facebook.

По словам Форостяка, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины

Следствие проводит Шевченковское отделение Приморского отдела полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области.

Напомним, активист Сергей Стерненко провел собственное расследование по установлению личностей организаторов третьего покушения на него в Одессе 24 мая и заявил, что знает, кто стоит за нападением.

По версии Стерненкj, один из нападавших на него - Александр Подобедов 1991 года рождения, проживает в городе Черноморск Одесской области, именно он, по мнению активиста, и является организатором.