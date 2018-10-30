Стерненко заявил, что знает организаторов покушения на него

Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)

Стерненко в собственном расследовании установил организаторов покушения и рассказал, почему они не задержаны

Активист Сергей Стерненко провел собственное расследование по установлению личностей организаторов третьего покушения на него в Одессе 24 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование активиста, опубликованное изданием Insider.

"Поскольку оснований доверять полиции у меня практически нет, я провожу собственное расследование. Работа в этом направлении дала уже определенные результаты. И часть из них касается последнего покушения, во время которого один из нападавших получил ранения, второй погиб, а я почти месяц вынужден был провести на больничной койке", - говорится в расследовании активиста.

По версии Стерненко, один из нападавших на него - Александр Подобедов 1991 года рождения, проживающий в городе Черноморск Одесской области. Активист отмечает, что Подобедов - "титушковод среднего звена". Судя по данным из СМИ и личных источников Стерненко, работа Подобедова заключается в том, что он "находит и поставляет титушок, которые за деньги берутся за грязную работу".

Фото: Александр Подобедов (theinsider.ua)

В расследовании говорится, что в апреле 2018 года местонахождение Подобедова официально пыталась установить полиция. В частности, "при переоформлении авто в отделении его застали на изменении идентифицирующих номеров кузова автомобиля. В полиции также было ориентирование на него примерно в начале 2018 года". Позже после ряда проблем с законом Подобедов начал сотрудничать с МВД и браться за выполнение задач от отдельных сотрудников с Национальной полиции.

Предполагается, что Подобедов был организатором последнего, третьего покушения на Стерненко. Кроме того, по информации активиста, именно Подобедов лично привозил под дом активиста Ивана Кузнецова - погибшего при нападении на Стерненко.

Предварительно установлено, что 24 мая за несколько часов до покушения на активиста Подобедов привез на автомобиле Audi первого исполнителя преступления Кузнецова, жителя Черноморска. Позже Подобедов встретился со своим кумом Виталием Посувайлом, который в свою очередь, привез для инструктажа другого соисполнителя - Александра Исайкула. Отмечается, что Посувайло и Исайкул, согласно данным из Единого государственного реестра, являются соучредителями общественной организации "НСБ".

Фото: Александр Исайкул (theinsider.ua)

Стерненко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что встреча состоялась вблизи Одесской обладминистрации, откуда исполнителей доставили к дому Стерненко. Отмечается, что Подобедов мог получать информацию о перемещении активиста с помощью специального оборудования. Возможно, речь шла о GPS-трекерах, которые в июле были обнаружены на автомобиле Стерненко.

Фото: GPS-трекеры (theinsider.ua)

В тот момент Подобедов сидел в автомобиле, а Посувайло отправился в сторону Французского бульвара, где ожидал сообщников. Позже Подобедов позвал исполнителей Кузнецова и Исайкула к авто и приказал быть начеку. В момент, когда Стерненко с Натальей Усатенко приближались к подъезду, Подобедов включил фары, таким образом, дав сигнал, и нападавшие совершили покушение. Версию о том, что злоумышленники действовали по сигналу, также подтвердили свидетели.

По словам источника из окружения Подобедова, после неудачного покушения он встречался с вдовой погибшего Кузнецова и своими друзьями из одесской полиции, а впоследствии был вызван на допрос по делу нападения, однако подозреваемым так и не стал.

Стерненко допускает, что отсутствие подозрений со стороны МВД для Подобедова, Посувайло и Исайкула может быть связанно с тем, что указанные лица сотрудничают с правоохранительными органами по "черным" заказам.

Кроме того, по словам активиста, 27 октября в одном из одесских кинотеатров за ним следил мужчина, в котором он узнал одного из организаторов нападения - Подобедова.

Напомним, как писало РБК-Украина, 24 мая в Одессе произошло нападение на активиста Сергея Стерненко. По его словам, он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен и впоследствии умер. Позже полиция задержала второго фигуранта нападения на активиста. Нападение на активиста в Одессе квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе как покушение на убийство.