У поліції заявили, що розслідують стеження за активістом Стерненком

Відомості про досудове розслідування внесені до ЄРДР
Поліція Одеської області розпочала досудове слідство за фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненка про незаконне стеження за ним і порушення недоторканності його приватного життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка у Facebook.
Зі слів Форостяка, відповідні відомості внесені до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України
Слідство проводить Шевченківське відділення Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко провів власне розслідування зі встановлення особистостей організаторів третього замаху на нього в Одесі 24 травня і заявив, що знає, хто стоїть за нападом.
За версією Стерненка, один з нападників на нього - Олександр Подобєдов 1991 року народження, проживає в місті Чорноморськ Одеської області, саме він, на думку активіста, і є організатором.