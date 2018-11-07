У поліції заявили, що розслідують стеження за активістом Стерненком

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Відомості про досудове розслідування внесені до ЄРДР

Поліція Одеської області розпочала досудове слідство за фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненка про незаконне стеження за ним і порушення недоторканності його приватного життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка у Facebook.

Зі слів Форостяка, відповідні відомості внесені до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України

Слідство проводить Шевченківське відділення Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко провів власне розслідування зі встановлення особистостей організаторів третього замаху на нього в Одесі 24 травня і заявив, що знає, хто стоїть за нападом.

За версією Стерненка, один з нападників на нього - Олександр Подобєдов 1991 року народження, проживає в місті Чорноморськ Одеської області, саме він, на думку активіста, і є організатором.