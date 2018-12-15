В полиции Венгрии сообщили число арестованных на протестах в Будапеште

Фото: протесты в Будапеште (euronews.com)

Также полиция назвала число раненных правоохранителей вследствие столкновений в Будапеште

Полиция Венгрии на протестах в Будапеште, которые начались в среду, 12 декабря, полиция арестовала 51 человека за два дня. Об этом сообщили в пятницу в штабе полиции Будапешта (BRFK), передает РБК-Украина со ссылкой на Daily Hungary News.

Сообщается, что 35 демонстрантов арестовали в среду и 13 человек из числа этих арестованных взяты сейчас под стражу. В четверг в Будапеште задержали еще 16 человек. Один человек подозревался в нарушении, а еще 15 человек - в уголовном преступлении.

"Между тем, в первый день девять полицейских получили ранения, а во второй - пять получили ранения", - заявили в полиции.

Также сообщили, что протестующие повредили восемь полицейских машин. Тем временем, оппозиционная Демократическая коалиция призвала полицию освободить любого, кто был "необоснованно арестован". В частности, оппозиция считает, что полиция неправомерно задержала нескольких мирных демонстрантов, а также некоторых прохожих, которые не присутствовали на демонстрациях.

Напомним, в столице Венгрии Будапеште в среду, 12 декабря начался многотысячный митинг против изменений в трудовой кодекс, в частности - против годового увеличения внеурочных часов. Венгерская оппозиция уже назвала новый закон, по которому количество внеурочных часов вырастет с 250 до 400 (в зависимости от условий конкретного коллективного договора), "законом о рабском труде".