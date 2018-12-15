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У поліції Угорщини повідомили кількість заарештованих на протестах в Будапешті

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 15:19
У поліції Угорщини повідомили кількість заарештованих на протестах в Будапешті
Фото: протести в Будапешті (euronews.com)

Також поліція назвала кількість поранених правоохоронців внаслідок зіткнень в Будапешті

Поліція Угорщини на протестах в Будапешті, які почалися в середу, 12 грудня, поліція заарештувала 51 людину за два дні. Про це повідомили в п'ятницю в штабі поліції Будапешта (BRFK), передає РБК-Україна з посиланням на Daily Hungary News.

Відомо, що 35 демонстрантів заарештували в середу і 13 осіб з числа цих заарештованих взяті зараз під варту. У четвер в Будапешті затримали ще 16 осіб. Один чоловік підозрювався в порушенні, а ще 15 осіб - у кримінальному злочині.

"Між тим, в перший день дев'ять поліцейських отримали поранення, а в другій - п'ять отримали поранення", - заявили в поліції.

Також повідомили, що пікетувальники пошкодили вісім поліцейських машин. Тим часом, опозиційна Демократична коаліція закликала поліцію звільнити кожного, хто був "безпідставно заарештований". Зокрема, опозиція вважає, що поліція неправомірно затримала кількох мирних демонстрантів, а також деяких перехожих, які не були присутні на демонстраціях.

Нагадаємо, у столиці Угорщини Будапешті в середу, 12 грудня розпочався багатотисячний мітинг проти змін у трудовий кодекс, зокрема - проти річного збільшення позаурочних годин. Угорська опозиція вже назвала новий закон, за яким кількість позаурочних годин зросте з 250 до 400 (в залежності від умов конкретного колективного договору), "законом про рабську працю".

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