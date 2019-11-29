В полиции сообщили подробности взрыва банкомата в Харьковской области

В результате подрыва банкомата в городе Первомайск Харьковской области злоумышленники похитили более 2 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Как сообщили в полиции, для взрыва банкомата злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств составила более 2 миллионов гривен", - рассказали правоохранители.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, взрыв банкомата произошел около трех часов ночи 29 ноября в Первомайске на улице Рассветной. Из банкомата были похищены четыре кассеты с деньгами.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре в Запорожье неизвестные подорвали банкомат, который находился в магазине в жилом доме. Правоохранители открыли уголовное дело.

Также сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители задержали членов группировки, которые обворовывали терминалы "I-Box". Мужчины умышленно, с целью хищения денег, повреждали технику и скрывались с места преступления. Все было обворовано как минимум 13 терминалов.