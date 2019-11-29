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В Харьковской области взорвали банкомат и похитили деньги

Новости » Общество     29.11.2019 - 13:33
В Харьковской области взорвали банкомат и похитили деньги
Фото: взрыв банкомата в Первомайске (hk.npu.gov.ua)

Взрыв банкомата произошел в ночь на 29 ноября в Первомайске

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами, суммах которых на данный момент устанавливается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что информация о взрыве банкомата на улице Рассветной в городе Первомайск поступила в 2:59 29 ноября.

"Неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. Сумма украденных средств устанавливается. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - рассказали в полиции.

Фото: взрыв банкомата в Первомайске (hk.npu.gov.ua)

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Запорожье 18 октября неизвестные подорвали банкомат в магазине, который находится в жилом доме. Правоохранители открыли уголовное дело.

Также сообщалось, что в Харькове в конце сентября взорвали банкомат в Шевченковском районе. Информацию о похищенных средствах в полиции не сообщали.

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