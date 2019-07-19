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У поліції розповіли подробиці про затримання чоловіка з гранатою біля ВР

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 22:15
У поліції розповіли подробиці про затримання чоловіка з гранатою біля ВР
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області

Національна поліція в місті Києві повідомила подробиці про затримання чоловіка з саморобною гранатою біля будівлі парламенту. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що під час патрулювання на вулиці Грушевського поліцейські полку особливого призначення, які несуть службу в посиленому режимі, побачили чоловіка, який підозріло поводився, а потім вирішили з ним поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату та запал. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Правоохоронці вилучили небезпечний предмет, його направлять на експертні дослідження. Затриманого, 22-річного жителя Полтавської області, доставили до територіального управління поліції. З ним спілкуються слідчі. За попередніми даними встановлено, що молодий чоловік перебуває у розшуку за дезертирство.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерсткого управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що правоохоронці у п'ятницю, 19 липня, затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою.

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