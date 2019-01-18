ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У поліції розповіли подробиці стрілянини у приміщенні інформагентства у Херсоні

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 16:27
У поліції розповіли подробиці стрілянини у приміщенні інформагентства у Херсоні
Фото: приміщення офісу газети "Новий день" (pik.ua)

На даний час обидві сторони конфлікту перебувають у поліції

У Херсоні у інформаційному агенстві "Новий день" сталася стрілянина. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця поліції Херсону Ірина Атаманенко.

"Інформації про постраждалих наразі немає. Поступила інформація, що один з учасників конфлікту отримав термічні опіки очей. На даний час обидві сторони конфлікту перебувають у поліції", - розказала вона.

За її словами, стрілянина сталась в ході прес-конференції.

"Була прес-конференція і під час неї туди потрапили громадяни Херсону. Там застосували сльозогінний газ і сталася стрілянина", - додала вона.

Нагадаємо, 18 січня у Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу видання "Новий день". Також невідомі разом з головою обласної організації Соціалістичної партії Кирилом Стремоусовим розпилили в офісі сльозогінний газ.

Повідомлялось, що через розпилення газу постраждала журналістка "Нового дня" Олена Нечипуренко.

Раніше у Києві 11 січня група невідомих намагалася блокувати роботуодного з підрозділів Національної поліції України. Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць.

У Херсоні під час прес-конференції сталася стрілянина У Броварах сталася стрілянина
Новини України СтрільбаХерсонпресс-конференция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся