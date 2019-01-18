У поліції розповіли подробиці стрілянини у приміщенні інформагентства у Херсоні

Фото: приміщення офісу газети "Новий день" (pik.ua)

На даний час обидві сторони конфлікту перебувають у поліції

У Херсоні у інформаційному агенстві "Новий день" сталася стрілянина. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця поліції Херсону Ірина Атаманенко.



"Інформації про постраждалих наразі немає. Поступила інформація, що один з учасників конфлікту отримав термічні опіки очей. На даний час обидві сторони конфлікту перебувають у поліції", - розказала вона.

За її словами, стрілянина сталась в ході прес-конференції.



"Була прес-конференція і під час неї туди потрапили громадяни Херсону. Там застосували сльозогінний газ і сталася стрілянина", - додала вона.

Нагадаємо, 18 січня у Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу видання "Новий день". Також невідомі разом з головою обласної організації Соціалістичної партії Кирилом Стремоусовим розпилили в офісі сльозогінний газ.

Повідомлялось, що через розпилення газу постраждала журналістка "Нового дня" Олена Нечипуренко.

Раніше у Києві 11 січня група невідомих намагалася блокувати роботуодного з підрозділів Національної поліції України. Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць.