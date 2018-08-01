В полиции рассказали подробности расследования нападения на советницу мэра Херсона

Полиция обработала видео с 10 камер наблюдения для поиска нападавшего на Екатерину Гандзюк

В рамках расследования нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления. Об этом в ходе брифинга в среду, 1 августа, сообщил заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Вербицкий, передает МВД.

По его словам, также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.

"Кроме того, по приметам были ориентированы экипажи патрульной полиции, полиции охраны и группы реагирования. Отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации, в которых установлены камеры видеонаблюдения", - сказал Вербицкий.

Следствие пока рассматривает кільлька версий нападения. В частности - преступление совершено в связи со служебной и общественной деятельностью Екатерины Гандзюк.

"Кроме того, у следствия есть основания полагать, что преступник мог иметь сообщников, которые помогли подозреваемому скрыться с места совершения преступления", - отметил Вербицкий.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 1 августа, по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Учитывая степень тяжести полученных травм повреждений и их опасности для жизни время настоящее преступление квалифицировано по статье 15 (Покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло во вторник, 31 июля - в 8:47 в полицию позвонил житель Херсона и сообщил, что его знакомой облили лицо неизвестным веществом. Потерпевшей оказалась и.о. управляющего делами горисполкома Херсона, советник мэра города Екатерина Гандзюк.