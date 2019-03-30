В полиции рассказали об охране избирательных участков на линии разграничения

В Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили, что на линии разграничения на Донбассе охрану избирательных участков для голосования на выборах президента Украины обеспечивают более 260 полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в прифронтовых районах Донецкой области находится 2 окружные избирательные комиссии в населенных пунктах Зайцевое и Марьинка, а также 130 избирательных участков, из которых 25 специальных для голосования военнослужащих.

На территории Луганской области на линии разграничения находится 27 избирательных участков в Попаснянском районе, 27 в Станично-Луганском районе, а также 13 в Новоайдаровском.

"Для их круглосуточной охраны и обеспечение публичной безопасности в день выборов задействованы максимальные силы полиции. Они несут службу в рамках операции Объединенных сил", - сообщили в МВД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской обл. полиция охраняет все избирательные участки. Сотрудники полиции обеспечивают круглосуточную охрану окружных и участковых избирательных комиссий, перед привлечением на службу начальники обособленных подразделений проводят инструктажи с личным составом.