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В поліції розповіли про охорону виборчих дільниць на лінії розмежування

Новини » Вибори 2019    30.03.2019 - 22:00
В поліції розповіли про охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
Фото: охорона дільниць на лінії розмежування (facebook.com/mvs.gov.ua)

Охорону дільниць забеспечують понад 260 правоохоронців

В Міністерстві внутрішніх справ (МВС) повідомили, що на лінії розмежування на Донбасі охорону виборчих дільниць для голосування на виборах президента України забезпечують понад 260 поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що у прифронтових районах Донецької області знаходиться 2 окружні виборчі комісії у населених пунктах Зайцеве та Мар’їнка, а також 130 виборчих дільниць, з яких 25 спеціальних для голосування військовослужбовців.

На території Луганської області на лінії розмежування знаходиться  27 виборчих дільниць в Попаснянському районі, 27 в Станично-Луганському районі, а також 13 в Новоайдарівському.

"Для їх цілодобової охорони та забезпечення публічної безпеки в день виборів задіяні максимальні сили поліції. Вони несуть службу в рамках операції Об’єднаних сил", - повідомили в МВС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській обл. поліція охороняє усі виборчі дільниці. Працівники поліції забезпечують цілодобову охорону окружних та дільничних виборчих комісій, перед залученням на службу начальники відокремлених підрозділів проводять інструктажі з особовим складом.

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