В полиции рассказали об обстановке возле "Олимпийского"

Начальник главного Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители уже начали запускать людей на НСК "Олимпийский", где сегодня, 19 апреля, должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, запуск на стадион завершать не будут, однако доступ в фан-зону за 10 минут до начала дебатов будет ограничен. Крищенко порекомендовал всем желающим попасть в фан-зону учесть время на прохождение всех проверок, чтобы успеть попасть на стадион.

Также он сообщил, что улицы в центре города будут перекрыты до того момента, пока в этом будет необходимость. Все дальнейшие действия правоохранителей будут зависеть от ситуации на НСК, в частности, количества людей.

Напомним, из-за дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" сегодня, 19 апреля, на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация.

РБК-Украина писало, что на НСК "Олимпийский" завершили подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.