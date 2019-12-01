ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поліції розповіли деталі затримання підривників "Ощадбанку" в Києві

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 14:58
У поліції розповіли деталі затримання підривників "Ощадбанку" в Києві
Фото: вибух у відділенні банку в Києві (espreso.tv)

Грабіжниками виявилися іноземець та раніше судимий киянин

Правоохоронці підтвердили затримання підозрюваних у пограбуванні відділення "Ощадбанку" на столичній Русанівці, яке сталося в ніч на 30 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За даними правоохоронців, до пограбування причетні двоє чоловіків: 39-річний іноземець та 33-річний житель столиці, якого раніше було засуджено за зберігання наркотиків. В ході обшуків за місцем проживання підозрюваних було вилучено речові докази, а саме автомобіль, інструменти та частину викрадених грошей.

Зазначається, що за фактом пограбування було відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу, тобто крадіжка та умисне знищення або пошкодження майна. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, сьогодні вранці голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявив, що зловмисники, які з метою пограбування влаштували вибух у відділенні банку на Русанівці були затримані правоохоронцями. Однак жодних деталей Пишний не повідомив.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 30 листопада двоє зловмисників влаштували вибух у відділенні "Ощадбанку" у Дніпровському районі Києва. Вибухом було знищено банкомат, а також пошкоджено приміщення. У столиці було оголошено план "Сирена" для пошуку злочинців.

Крім того, у "Ощадбанку" оцінили збитки, які були нанесені банку в результаті пограбування відділення на Русанівці. Глава правління Пишний розповів, що грабіжники викрали 250 тисяч гривень, але пошкодження приміщення оцінюється в декілька мільйонів.

В Ощадбанку розповіли подробиці вибуху у київському відділені Поліція відкрила справу через підрив відділення банку в Києві
Новини України КиївОщадбанкпограбуванняЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся