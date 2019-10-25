В полиции рассказали детали задержания нападавшего на активисту в Запорожье

Фото: Анжелика Белова (facebook com AngellikaLacho)

Злоумышленник уже имел судимость за преступления, совершенные в отношении женщин

Злоумышленник, который совершил вооруженное нападение на запорожскую активистку Анжелику Белову, ранее привлекался к ответственности за преступления, совершенные в отношении женщин. Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает РБК-Украина.

По данным правоохранителей, задержанный мужчина 1979 года рождения ранее был судим за совершение преступлений в отношении женщин, а также отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В полиции рассказали, что после нападения на Белова злоумышленник пытался изменить внешность, а именно изменил прическу. Также по месту жительства нападавшего был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли вещественные доказательства.

"В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Запорожье вооруженный ножом мужчина совершил нападение на общественную активистку Анжелику Белову. Злоумышленник напал на Белову в подъезде дома и нанес удар ножом в область сердца. Активистка выжила и была госпитализирована.

Позже руководитель Запорожской прокуратуры №2 Роман Мазурык сообщил о задержании мужчины, который напал с ножом на активистку Белову. Мазурык отмечал, что задержанный злоумышленник недавно освободился из места лишения свободы, где находился за тяжкие преступления.