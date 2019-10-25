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У поліції розповіли деталі затримання нападника на активісту в Запоріжжі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 15:44
У поліції розповіли деталі затримання нападника на активісту в Запоріжжі
Фото: Анжеліка Бєлова (facebook com AngellikaLacho)

Зловмисник вже мав судимість за злочини, вчинені стосовно жінок

Зловмисник, який скоїв збройний напад на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову, раніше притягувався до відповідальності за злочини, скоєні стосовно жінок. Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає РБК-Україна.

За даними правоохоронців, затриманий чоловік 1979 року народження раніше був судимий за скоєння злочинів стосовно жінок, а також відбув покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У поліції розповіли, що після нападу на Бєлову зловмисник намагався змінити зовнішність, а саме змінив зачіску. Також за місцем проживання нападника було проведено обшук, в ході якого правоохоронці вилучили речові докази.

"Наразі фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, у Запоріжжі озброєний ножем чоловік скоїв напад на громадську активістку Анжеліку Бєлову. Зловмисник напав на Бєлову у під'їзді будинку та завдав удар ножем в область серця. Активістка вижила та була госпіталізована.

Пізніше керівник Запорізької прокуратури №2 Роман Мазурик повідомив про затримання чоловіка, який напав з ножем на активістку Бєлову. Мазурик зазначав, що затриманий зловмисник нещодавно звільнився з місця позбавлення волі, де знаходився за тяжкі злочини.

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