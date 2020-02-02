В полиции рассказали детали убийства в центре Киева

В Киеве правоохранители разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину в центре города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сейчас в столице проводится специальная полицейская операция.

"В дежурную часть около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что полицейским установили личность погибшего, это - киевлянин, 1977 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киеве 2 февраля на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся.