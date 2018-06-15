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В полиции прокомментировали минирование судов в Киеве

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 16:26
Фото: Печерский суд (РБК-Украина)
Фото: Печерский суд (РБК-Украина)

При проверке Печерского суда опасных предметов не было обнаружено

В полиции подтвердили информацию о минировании трех судов и сообщили, что одно здание уже проверили. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Поступила информация о трех минированиях. Печерский суд уже проверили. Там проводилась эвакуация, вывели 200 человек. Сейчас продолжается проверка в двух судах: в Шевченковском районном суде на Смирнова-Ласточкина, 10Б и Соломенском на Шутова, 1", - сообщили в пресс-службе.

При проверке Печерского суда опасных предметов не было обнаружено.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о минировании трех судов Киева.

По фактам ложных сообщений о минировании бизнес-центров в Харькове полиция возбудила дела Информация о минировании здания бизнес-центра в Киеве не подтвердилась
Теги публикации: минирование, Печерский райсуд, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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