Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У поліції прокоментували мінування судів у Києві

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 16:26
Фото: Печерський суд (РБК-Україна)
Фото: Печерський суд (РБК-Україна)

При перевірці Печерського суду небезпечних предметів не було виявлено

У поліції підтвердили інформацію про мінування трьох судів та повідомили, що одну будівлю наразі уже перевірили. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

"Поступила інформація про три замінування. Печерський суд вже перевірили. Там проводилася евакуація, вивели 200 чоловік. Наразі триває перевірка у двох судах: Шевченківському районному суді  на Смірнова-Ласточкіна, 10Б та Солом’янському на Шутова, 1", - повідомили у прес-службі.

При перевірці Печерського суду небезпечних предметів не було виявлено.

Нагадаємо, раніше сьогодні з'явилася інформація про мінування тьрох судів Києва.

За фактами хибних повідомлень про мінування бізнес-центрів у Харкові поліція порушила справи Інформація про мінування будівлі бізнес-центру у Києві не підтвердилася
Теги публікації: минирование, Печерский райсуд, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся