У поліції прокоментували мінування судів у Києві

При перевірці Печерського суду небезпечних предметів не було виявлено

У поліції підтвердили інформацію про мінування трьох судів та повідомили, що одну будівлю наразі уже перевірили. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

"Поступила інформація про три замінування. Печерський суд вже перевірили. Там проводилася евакуація, вивели 200 чоловік. Наразі триває перевірка у двох судах: Шевченківському районному суді на Смірнова-Ласточкіна, 10Б та Солом’янському на Шутова, 1", - повідомили у прес-службі.

При перевірці Печерського суду небезпечних предметів не було виявлено.

Нагадаємо, раніше сьогодні з'явилася інформація про мінування тьрох судів Києва.