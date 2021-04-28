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В поліції назвали обмеження, яких потрібно дотримуватися під час богослужінь на Великдень

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 15:28
В поліції назвали обмеження, яких потрібно дотримуватися під час богослужінь на Великдень Фото: під час богослужінь на Великдень діятимуть певні обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Починаючи з 21:00 1 травня у культових спорудах починається богослужіння з нагоди святкування Великодня. У поліції назвали перелік обмежень, яких необхідно буде дотримуватися громадянам.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Так, в приміщеннях храмів треба здійснити відмежування громадян з дистанцію півтора метра, один громадянин на 4 кв м.

Крім того, слід обмежити проведення таких релігійних обрядів як прикладання до ікон, миропомазання та святе причастя.

Водночас, поліцейських закликали "діяти толерантно", адже в першу чергу поліція проводить профілактичну роботу.

Начальникам Головних управлінь доручили стежити за поділами на "червоні" та "оранжеві" зони, та з огляду на те, в якій зоні регіон знаходиться, забезпечувати карантинні обмеження.

Раніше повідомлялося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих свят і Великодня.

Як писало РБК-Україна, карантин на Великдень та травневі свята в Україні посилювати не будуть. При цьому влада має намір посилити контроль над дотриманням діючих обмежень

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