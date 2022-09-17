В полиции назвали количество уголовных дел, открытых против коллаборантов
В Украине правоохранители открыли 1 358 дел по фактам сотрудничества с российскими оккупантами. Подозрение в коллаборационной деятельности объявлено 223 лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко.
Большинство коллаборантов, представлявших местные власти и правоохранительные органы, выехали в РФ. Впрочем, среди тех, кто пошел на сотрудничество с оккупантами, есть и руководители и учителя образовательных учреждений.
"На сегодняшний день зарегистрировано 19 уголовных производств, где фигурируют директора школ, учителя, которые пытались по российским программам преподавать в школах, промывали мозги не только родителям, но и ученикам. Четверым уже объявлено подозрение", - отметил Клименко.
Он добавил, что закон один для всех, поэтому, учитывая собранную правоохранителями доказательную базу, все те, кто изменили Украине и пошли на сотрудничество с врагом, должны быть привлечены к ответственности.
Напомним, СБУ арестовала жителя Харьковской области, который во время оккупации помогал захватчикам грабить односельчан.
Также мы писали, что ранее правоохранители задержали в Запорожье российского агента с позывным "007".
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