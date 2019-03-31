В полиции назвали количество нарушений на выборах по состоянию на 15:00

По состоянию на 15:00 воскресенья, 31 марта 2019, в Национальную полицию уже подано 649 заявлений о нарушениях связанных с избирательным процессом во время выборов президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что 649 заявлений и сообщений поступило в полицию о нарушениях избирательного законодательства. В частности, 11 сообщений следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении информации о программах кандидатов на некоторых избирательных участках.

Полиция открыла восемь уголовных дел связанных с избирательным процессом. В частности, больше всего сообщений зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Николаевской областях открыто 8 уголовных дел.

По предварительным данным по явке на выборах по состоянию на 11:00, наибольшая активность избирателей наблюдается в Запорожской области.