В полиции назвали количество мероприятий ко Дню защитника Украины

Сегодня, 14 октября, по всей стране пройдет около 450 мероприятий по случаю празднования Дня защитника Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в понедельник в Украине пройдут сразу 448 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины. Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут более 200 тысяч граждан. Наибольшее количество мероприятий ко Дню защитника Украины состоятся в Киеве.

Отмечается, что для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий Национальная полиция была переведена на усиленный режим несения службы. Наряды правоохранителей усиленно патрулируют улицы.

Как известно, в понедельник, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник - День защитника Украины. Этот день был объявлен праздничным в 2015 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня проходит акция в поддержку украинского военнослужащего, участника Антитеррористической операции на Донбассе Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам тюремного заключения. Маркива обвиняют в якобы преднамеренном убийстве журналиста во время боевых действий на Донбассе.