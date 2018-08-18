В полиции назвали число детей, которые утонули в водоемах с начала лета

Более полусотни детей утонули с начала лета

В Украине с начала лета в водоемах погибли более полусотни детей. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

В частности, один из последних случаев произошел на Волыни в пятницу, 17 августа - в реке Стырь во время купания начал тонуть 13-летний ребенок.

"Его бросилась спасать 16-летняя девушка, и ценой собственной жизни спасла младшую девочку, но сама утонула", - написал Аброськин.

В целом, по его словам, с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах государства на водоемах погибло 53 ребенка. Среди них в возрасте до 10 лет - 22 ребенка, с 11 до 13 лет - 15 детей и с 14 до 17 лет -16 детей.

"За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок. Для сравнения, по данным Минсоцполитики на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей", - отметил Аброськин.

Напомним, в Киеве после обеда, 15 августа 2018 года, в озере Опечень утонул мужчина. Ранее, 12 августа, в Одессе и области утонули 5 человек.