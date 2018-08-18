У поліції назвали кількість дітей, які потонули у водоймах з початку літа

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 23:58
Ілюстративне фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Ілюстративне фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Понад півсотні дітей потонули з початку літа

В Україні з початку літа у водоймах втопились понад півсотні дітей. Про це повіомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, один із останніх випадків трапився на Волині у п'ятницю, 17 серпня - у річці Стир під час купання почала тонути 13-річна дитина.

"Її кинулася рятувати 16-річна дівчина, й ціною власного життя врятувала молодшу дівчинку, але сама потонула", - написав Аброськін.

Загалом, за його словами, з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах держави унаслідок утоплення загинуло 53 дитини. Серед них віком до 10 років - 22 дитини, з 11 до 13 років - 15 дітей та з 14 до 17 років -16 дітей.

"За цей же період в результаті дорожньо-транспортних пригод загинула 51 дитина. Для порівняння, за даним Мінсоцполітіки на території Донецької та Луганської областей за весь час війни загинуло 68 дітей", - зазначив Аброськін.

У поліції назвали кількість дітей, які потонули у водоймах з початку літа

Нагадаємо, у Києві після обіду, 15 серпня 2018 року, в озері Опечень потонув чоловік. Раніше, 12 серпня, в Одесі та області  потонули 5 осіб

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