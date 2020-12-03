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У поліції Києва на озброєнні немає водометів

Київ, Четвер 03 грудня 2020 13:58
У поліції Києва на озброєнні немає водометів
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

Поліція Києва не взяла на озброєння водомети. Такі спецзасоби регулярно використовуються для протидії заворушень зокрема, в Європі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

Він зазначив, що столичні правоохоронці ще жодного разу не застосовували водомети для розгону акцій протестів.

"У нас більш жорсткі умови для їх застосування. На озброєнні поліції Києва водометів немає", - сказав Крищенко.

Крім цього у поліції пояснили, в яких ситуаціях може бути використана кийок, перцевий балончик, шокер і пістолет.

"Поліцейські навчені і проходять підготовку, і фактично ми дуже часто після якихось ситуацій проводимо їх розбір. І раз у три роки поліцейські повинні проходити навчання, вони навчені надавати оцінку загроз, прогнозувати, який обіг може прийняти та чи інша ситуація, і вже тут чітко розуміти, яке спецзасіб або застосовувати вогнепальну зброю", - повідомив Крищенко.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї.

Також повідомлялося, що карантин не мав негативних наслідків на злочинність в Києві.

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