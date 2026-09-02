Полиці супермаркетів на Харківщині не спорожніли після ударів РФ, - ОВА

На Харківщині немає проблем із постачанням продуктів після низки російських ударів по складах і логістичних хабах в Україні. Про це станом на 2 вересня заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, подібну ситуацію область уже проходила у 2022 році, коли логістика продуктів харчування до магазинів була обмеженою.

"Ми з усіма підтримуємо комунікацію. Зараз, на цю хвилину, жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо", - сказав Синєгубов.