Полиці супермаркетів на Харківщині не спорожніли після ударів РФ, - ОВА

Попри серію російських ударів по складах і логістиці, на Харківщині запевнили: порожні полиці області не загрожують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова Суспільному.
На Харківщині немає проблем із постачанням продуктів після низки російських ударів по складах і логістичних хабах в Україні. Про це станом на 2 вересня заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, подібну ситуацію область уже проходила у 2022 році, коли логістика продуктів харчування до магазинів була обмеженою.
"Ми з усіма підтримуємо комунікацію. Зараз, на цю хвилину, жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо, останніми днями Росія посилила удари по логістиці українського бізнесу - під ударами опинилися розподільчі потужності низки харчових виробників по всій країні. Зокрема, 27 серпня в Харкові дрон влучив в "Епіцентр".