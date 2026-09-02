Полки супермаркетов в Харьковской области не опустели после ударов РФ, - ОВА

На Харьковщине нет проблем со снабжением продуктов после ряда российских ударов по складам и логистическим хабам в Украине. Об этом на 2 сентября заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, подобная ситуация в области уже проходила в 2022 году, когда логистика продуктов питания в магазины была ограниченной.

"Мы со всеми поддерживаем коммуникацию. Сейчас, на данный момент, никаких ограничений по поводу наличия тех или иных продуктов питания на полках супермаркетов мы не наблюдаем", - сказал Синегубов.