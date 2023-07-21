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Поліцейського з Куп'янська засудили до 15 років в'язниці за держзраду і "службу" на РФ

Фото: прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього поліцейського з Харківської області засудили до 15 років в'язниці. Під час окупації Куп'янська він почав "працювати" на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

У червні 2022 року діючий сержант поліції, начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували Куп‘янськ.

Чим займався зрадник

Він обійняв псевдопосаду "в.о. начальника групи конвойної служби", а надалі здобув ще більшу прихильність від окупантів та став "командиром відділення охорони конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції №1 (дислокація місто Куп'янськ)".

Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців.

Фото: Екс-поліцейський (facebook.com/pgo.gov.ua)

Яке покарання отримав екс-поліцейський

На початку цього року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі.
Колегія суддів винесла обвинувальний вирок щодо зрадника. У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

"Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю, з позбавленням звання "сержант поліції", - додали у прокуратурі.

Вироки зрадникам і колаборантам

Агент ГРУ РФ, який воював проти України на півдні країни, вирушив до Рівненської області з метою влаштувати там теракти. Однак його затримали, а суд відправив до в'язниці на 10 років.

Також житель Дніпропетровської області передавав росіянам дані про місця базування ЗСУ в регіоні. За це суд відправив його до в'язниці на 8,6 років.

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