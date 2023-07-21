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Полицейского из Купянска приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и "службу" на РФ

Фото: прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего полицейского из Харьковской области приговорили к 15 годам тюрьмы. Во время оккупации Купянска он начал "работать" на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В июне 2022 года действующий сержант полиции, начальник конвоя отделения №3 взвода №3 роты №2 батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, которые оккупировали Купянск.

Чем занимался предатель

Он занял псевдодолжность "и.о. начальника группы конвойной службы", а в дальнейшем получил еще большую благосклонность от оккупантов и стал "командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация город Купянск)".

Одной из его основных задач было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей.

Фото: Экс-полицейский (facebook.com/pgo.gov.ua)

Какое наказание получил экс-полицейский

В начале этого года правоохранители задержали мужчину в Купянском районе.
Коллегия судей вынесла обвинительный приговор в отношении предателя. В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

"Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, которое является его личной собственностью, с лишением звания "сержант полиции", - добавили в прокуратуре.

Приговоры предателям и коллаборантам

Агент ГРУ РФ, воевавший против Украины на юге страны, отправился в Ровенскую область с целью устроить там теракты. Однако его задержали, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.

Также житель Днепропетровской области передавал россиянам сведения о местах базирования ВСУ в регионе. За это суд отправил его в тюрьму на 8,6 года.

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