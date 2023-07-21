Жителя Дніпропетровської області відправили до в'язниці, він здавав РФ місця базування ЗСУ

Житель Дніпропетровської області передавав росіянам дані про місця базування ЗСУ в регіоні. За це суд відправив його до в'язниці на 8,6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Російським інформатором виявився мешканець Синельниківського району Дніпропетровської області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік з власної ініціативи почав публікувати фото і відео з місць базування Сил оборони.

"Таким чином, він потрапив у поле зору російських спецслужб, які за гроші запропонували йому співпрацю на користь країни-агресора", - пише СБУ.

Яку саме інформацію він передавав росіянам

Передусім він намагався встановити координати баз технічного обслуговування військової техніки українських захисників. Отриману розвідінформацію він передавав агресору для підготовки прицільних повітряних ударів по українських об’єктах.

"За кожне виконане завдання зловмисник отримував від рашистів грошову "винагороду", - додали у СБУ.

Яке покарання отримав поплічник окупантів

Служба безпеки затримала фігуранта у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області навесні 2023 року.

Його судили за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому 8 років і 6 місяців тюремного ув’язнення.

Вироки зрадникам і колаборантам

Агент ГРУ РФ, який воював проти України на півдні країни, вирушив до Рівненської області з метою влаштувати там теракти. Однак його затримали, а суд відправив до в'язниці на 10 років.

Також мешканка Добропілля (Донецька область) передавала жительці Воронежа в РФ інформацію про переміщення Збройних сил України. Її відправили до в'язниці на 7 років.