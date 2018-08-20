Полицейскому, пострадавшему при задержании авторов граффити про Гандзюк, дали квартиру

Награду вручал лично глава Национальной полиции Сергей Князев во время посещения раненого в больнице

Львовского полицейского Владимира Костомаху, который получил ножевое ранение во время задержания двух граффитчиков, наградили оружием и служебным жильем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Ведомственным поощряемым отличием МВД "Огнестрельное оружие" награжден старший оперуполномоченный Галицкого отдела полиции Львовской области, капитан полиции Владимир Костомаха, который получил ранения. Руководство Нацполиции приняло решение о выделении раненому милиционеру служебного жилья", - говорится в сообщении.

Фото: посещение раненого в больнице

Награду вручал лично глава Национальной полиции Сергей Князев во время посещения раненого в больнице.

Раненый правоохранитель уверяет, что нарушители знали, что они полицейские.

"Потому что мы несколько раз кричали, что мы полиция", - рассказал Костомаха о задержании граффитчиков.

В пресс-службе сообщили, что Костомаха несет службу с 2011 года, трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов, является участником боевых действий. Также сообщается, что нагрудными знаками "За отвагу в службе" наградили еще двух работников Галицкого отдела полиции - заместителя начальника сектора, майора полиции Романа Росипа и оперуполномоченного, лейтенанта полиции Александра Зюганова.

Напомним, что в Херсоне проходит судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Виктору Горбунову.

Добавим, что 17 августа, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк.