Поліцейському, потерпілому під час затримання авторів графіті про Гандзюк, дали квартиру

Нагороду вручав особисто голова Національної поліції Сергій Князєв під час відвідування пораненого у лікарні

Львівського поліцейського Володимира Костомаху, який отримав ножове поранення під час затримання двох графітчиків, нагородили зброєю і службовим житлом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" нагороджено старшого оперуповноваженого Галицького відділу поліції Львівщини, капітана поліції Володимира Костомаху, який отримав поранення. Керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення пораненому правоохоронцю службового житла", - йдеться в повідомленні.

Фото: відвідування пораненого у лікарні

Нагороду вручав особисто голова Національної поліції Сергій Князєв під час відвідування пораненого у лікарні.

Поранений правоохоронець запевняє, що порушники знали, що вони поліцейські.

"Бо ми кілька разів кричали, що ми поліція", - розповів Костомаха про затримання графітчиків.

У прес-службі повідомили, що Костомаха несе службу з 2011 року, тричі бував на сході країни у складі зведених загонів, є учасником бойових дій.

Також повідомляється, що нагрудними знаками "За відвагу в службі" нагородили ще двох працівників Галицького відділу поліції - заступника начальника сектору, майора поліції Романа Росипа та оперуповноваженого, лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

Нагадаємо, що у Херсоні відбувається судове засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на Катерину Гандзюк Віктору Горбунову.

Додамо, що 17 серпня, Національна поліція спільно зі Службою Безпеки України затримали двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті в замаху на вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.