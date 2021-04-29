Полицейским могут разрешить электрошокеры, их работу они проверят на себе

Он отметил, что Верховная рада сегодня будет рассматривать соответствующий законопроект №4375, который позволит применение электрошокеров для задержания лиц, оказывающих злобное физическое сопротивление, вооруженное сопротивление полицейским или для задержания преступника, который пытается убежать.

По словам замминистра, закон позволит правоохранителям не применять оружие в случае прямой угрозы их жизни и здоровью, а использовать электрошокер.

"Электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира, в том числе в США и Европе. Для меня, как и для многотысячного коллектива патрульных полицейских, является не понятным то огромное сопротивление, которое оказывают сейчас отдельные народные избранники, или даже целые фракции", - заявил замглавы МВД.

Геращенко подчеркнул, что проект предусматривает использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление правоохранителям.

"Каждому полицейскому, который пройдет обучение как законно и правильно использовать электрошокеры, будет предложено получить удар током для того, чтобы знать, что это такое на собственном опыте. Каждый факт применения электрошокеров будет проверяться как руководством полиции, так и прокурором", - заверил замминистра.

Он подчеркнул, что права граждан от незаконного использования этого спецсредства будут защищены законом.