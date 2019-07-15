Полицейским Краматорска сдались двое боевиков "ДНР"

Фото: боевики ДНР (mykolaivka-rada.gov.ua)

Мужчины в 2014 году стояли на контрольно-пропускных пунктах террористов

В Краматорске в отдел полиции пришли двое мужчин, которые сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Как отмечается, оба местных жителя 1975 и 1979 годов рождения незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск.

"В их обязанности входили досмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров. В качестве оплаты - копейки и продукты питания", - сообщили в полиции.

После освобождения Краматорска бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов.

В отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Если будет доказано, во время пребывания в НВФ они не совершали тяжких преступлений, их освободят от уголовной ответственности.

Напомним, 10 июля суд Германии признал виновным в участии в конфликте на востоке Украины гражданина своей страны, выходца из Кыргызстана. Мужчину признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности.