Поліцейських почнуть тренувати на полігонах, - Клименко

Українських поліцейських почнуть тренувати на полігонах - додаткових інструкторів для цього відбирають з цього тижня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в етері телемарафону.
"Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів - це інструктори спецпідрозділів Національної поліції, інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені", - сказав він.
За словами міністра, першочергово увага буде звертатись на психологічну готовність роботи правоохоронців в нинішніх умовах.
"В нинішніх умовах, коли дуже багато зброї, боєприпасів, патронів. Відповідно, поліцейський має бути завжди готовий до дії в таких екстремальних ситуаціях", - зауважив Клименко.
Минулого тижня Клименко заявив, що патрульні поліцейські "будуть по черзі жити на полігонах". Він пояснив, що це буде стосуватися спочатку всіх підрозділів патрульної служби, після чого настане черга і райвідділків.
Міністр наголосив, що йдеться про тренування і про психологічну стійкість. Клименко зауважив, що психологічну стійкість в екстремальній ситуації визначає не тест, а досвід знаходження поліцейського на полігоні разом з інструктором.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності перегляду в поліції всіх протоколів реагування, правил підготовки, правил застосування зброї для захисту людей.
Нагадаємо 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві, втікають після почутих пострілів.
Одразу після цього Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.
Крім того, після скандалу з патрульними поліцейськими генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України.