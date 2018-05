Полицейских в Бельгии застрелили из их оружия

Основной версией произошедшего является теракт

Злоумышленник во время нападения в Бельгии разоружил полицейских и использовал их оружие против них. Об этом сообщил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Филиппе Дуле, передает The Associated Press.

Злоумышленник подошел к двум сотрудникам милиции с ножом в руках и ранил их. Потом он выхватил у них оружие и открыл огонь.

Погибшему мужчине, который находился в автомобиле, было 22 года.

В свою очередь, AFP news agency сообщает, что оба погибших полицейских были женщинами.

#BREAKING Both police officers killed in Belgium attack were women: official