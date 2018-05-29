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Полицейских в Бельгии застрелили из их оружия

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 16:42
Фото: место происшествия (twitter.com/ewnupdates)
Фото: место происшествия (twitter.com/ewnupdates)

Основной версией произошедшего является теракт

Злоумышленник во время нападения в Бельгии разоружил полицейских и использовал их оружие против них. Об этом сообщил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Филиппе Дуле, передает The Associated Press.

Злоумышленник подошел к двум сотрудникам милиции с ножом в руках и ранил их. Потом он выхватил у них оружие и открыл огонь.

Погибшему мужчине, который находился в автомобиле, было 22 года.

В свою очередь, AFP news agency сообщает, что оба погибших полицейских были женщинами.

Напомним, в Бельгии мужчина убил двух полицейских и пассажира автомобиля, который проезжал мимо. После нападения на полицейских в кафе Cafe des Augustins, преступник взял в заложницы женщину, которая работает в расположенной рядом школе. Впоследствии он был застрелен полицией.

Сообщается, что основной версией произошедшего является теракт.

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Теги публикации: оружие, погибшие, Бельгия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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