Поліцейських у Бельгії застрелили з їхньої зброї

Основною версією події є теракт

Зловмисник під час нападу у Бельгії роззброїв поліцейських і використав їхню зброю проти них. Про це повідомив прес-секретар бельгійської прокуратури Філіппе Дулє, передає The Associated Press.

Зловмисник підійшов до двох співробітників міліції з ножем у руках і поранив їх. Після цього він вихопив у них зброю і відкрив вогонь.

Загиблому чоловікові, який перебував в автомобілі, було 22 роки.

У свою чергу, AFP news agency повідомляє, що обоє загиблих поліцейських були жінками.

