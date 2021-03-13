Полицейские открыли огонь по протестующим в Мьянме, есть жертвы

В Мьянме накаляется ситуация на фоне военного переворота. Сегодня полицейские открыли огонь по протестующим.

"По крайней мере, два протестующих были убиты в результате обстрела полиции в районе Таркета в Мьянме", - говорится в сообщении.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

Также мы писали, что совбез ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы военный переворот в Мьянме.