Поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках в М'янмі, є жертви

У М'янмі загострюється ситуація на тлі військового перевороту. Сьогодні поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках.

Про це повідомляє Reuters.

"принаймні, два протестувальників були вбиті в результаті обстрілу поліції в районі Таркета в М'янмі", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Також ми писали, що рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.