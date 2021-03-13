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Поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках в М'янмі, є жертви

Автор: РБК-Україна

У М'янмі загострюється ситуація на тлі військового перевороту. Сьогодні поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках.

Про це повідомляє Reuters.

"принаймні, два протестувальників були вбиті в результаті обстрілу поліції в районі Таркета в М'янмі", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

Також ми писали, що рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.

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