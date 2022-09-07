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Полицейский под обстрелом получил ранения, спасая людей в Авдеевке (видео)

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Украина, Среда 07 сентября 2022 18:35
Полицейский под обстрелом получил ранения, спасая людей в Авдеевке (видео) Фото: Полицейские под обстрелом получили ранения, спасая людей в Авдеевке (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Полицейские попали под обстрел во время очередного рейда в Авдеевку (Донецкая область). В результате один правоохранитель получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

Экипаж полиции должен был забрать людей, которые попросили помощи в эвакуации. Однако в тот момент начался артиллерийский обстрел, и снаряд разорвался возле полицейских.

"Поврежден бронированный автомобиль, один из правоохранителей получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Коллеги на месте оказали ему первую помощь, остановив кровотечение, и доставили в больницу", - говорится в заявлении.

После этого, несмотря на вражеский огонь, группа правоохранителей все же добралась до жителей и вывезла их в безопасное место.

Напомним, что россияне обстреляли центральную часть Славянска, в результате чего погибло 3 гражданских.

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