Поліцейський під обстрілом отримав поранення, рятуючи людей в Авдіївці (відео)

Поліцейські потрапили під обстріл під час чергового рейду в Авдіївку (Донецька область). Внаслідок цього один правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області .

Екіпаж поліції мав забрати людей, які попросили допомоги в евакуації. Проте у той момент розпочався артилерійський обстріл, і снаряд розірвався біля поліцейських.

"Пошкоджено броньований автомобіль, один із правоохоронців отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Колеги на місці надали йому першу допомогу, зупинивши кровотечу, та доставили до лікарні", - йдеться у заяві.

Після цього, попри ворожий вогонь, група правоохоронців все ж таки дісталася жителів і вивезла їх до безпечного місця.