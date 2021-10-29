Не только полицейские: кто имеет право проверять COVID-сертификаты

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, кто может проверять COVID-сертификаты. Кроме сотрудников полиции, 4 тысячи из которых имеют необходимое программное обеспечение, есть также большой перечень структур, которые могут проверить наличие сертификата.

Об этом он заявил в эфире "Право на владу", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Нацполиции .

Кроме того, по его словам, водители общественного транспорта должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты. Также Клименко сообщил, что в торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений.

Эти сертификаты могут проверять не только полицейские.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - заявил Клименко.

Он заявил, что Нацполиция зарегистрировала почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации.