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Не только полицейские: кто имеет право проверять COVID-сертификаты

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Киев, Пятница 29 октября 2021 10:20
Не только полицейские: кто имеет право проверять COVID-сертификаты Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, кто может проверять COVID-сертификаты. Кроме сотрудников полиции, 4 тысячи из которых имеют необходимое программное обеспечение, есть также большой перечень структур, которые могут проверить наличие сертификата.

Об этом он заявил в эфире "Право на владу", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

Кроме того, по его словам, водители общественного транспорта должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты. Также Клименко сообщил, что в торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений.

Эти сертификаты могут проверять не только полицейские.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - заявил Клименко.

Он заявил, что Нацполиция зарегистрировала почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации.

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