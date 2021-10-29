ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Не тільки поліцейські: хто має право перевіряти COVID-сертифікати

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:20
Не тільки поліцейські: хто має право перевіряти COVID-сертифікати Фото: голова Національної поліції Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, хто може перевіряти COVID-сертифікати. Окрім співробітників поліції, 4 тисячі з яких мають необхідне програмне забезпечення, є також великий перелік структур, які можуть перевірити наявність сертифіката.

Про це він заявив в ефірі "Право на владу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацполіції.

Крім того, за його словами, водії громадського транспорту мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати. Також Клименко повідомив, що у торгових центрах сертифікати має перевіряти персонал цих закладів.

Ці сертифікати можуть перевіряти не лише поліцейські.

"Це і служба Міністерства охорони здоров’я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і провідники, якщо це стосується залізничного транспорту", - заявив Клименко.

Він заявив, що Нацполіція зареєструвала майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло