Не тільки поліцейські: хто має право перевіряти COVID-сертифікати

Голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, хто може перевіряти COVID-сертифікати. Окрім співробітників поліції, 4 тисячі з яких мають необхідне програмне забезпечення, є також великий перелік структур, які можуть перевірити наявність сертифіката.

Про це він заявив в ефірі "Право на владу", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Нацполіції .

Крім того, за його словами, водії громадського транспорту мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати. Також Клименко повідомив, що у торгових центрах сертифікати має перевіряти персонал цих закладів.

Ці сертифікати можуть перевіряти не лише поліцейські.

"Це і служба Міністерства охорони здоров’я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і провідники, якщо це стосується залізничного транспорту", - заявив Клименко.

Він заявив, що Нацполіція зареєструвала майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації.