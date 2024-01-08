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Поліцейські врятували життя водію на Рівненщині (відео)

Фото: поліцейські врятували життя водію в Рівненській області (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

У Рівненській області патрульні побачили вантажівку, яка різко змінила рух. Поліцейські побігли на допомогу водієві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у соціальній мережі Facebook.

Патрульні помітили вантажівку, яка раптово змінила рух. Опісля DAF збив дорожній знак, проїхав газоном та зупинився, врізавшись у бетонну інсталяцію. Все відбулося миттєво.

"Поліцейські підбігли до водія, побачили, що чоловік був непритомним. Швидко вимкнули двигун, поставили авто на стоянкове гальмо, дістали водія з автомобіля та оперативно почали проводити серцево-легеневу реанімацію", - написав на своїй сторінці Білошицький.

Згодом прибули медики. Водія перемістили у швидку, один з патрульних також поїхав з ними - продовжував допомагати реанімувати потерпілого.

"Ще одне врятоване життя у нашій скарбничці", - написав Білошицький.

Робота поліції

Раніше ми писали, що поліцейські евакуювали з Авдіївки поранену жінку, чоловік якої загинув під завалами.

Також ми писали, що патрульні у Херсоні потрапили під ворожий обстріл.

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